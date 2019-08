Thijs H. heeft vrijdag bekend dat hij in mei drie wandelaars in Heerlen en Scheveningen heeft doodgestoken. Hij zou rond die tijd een psychose hebben gekregen, zegt de 27-jarige man tijdens de eerste zitting bij de rechtbank Maastricht.

H. heeft in augustus bij de politie verklaard dat hij van "nieuwsberichten en kentekens" de opdracht kreeg om twee mensen te doden. Anders zou zijn familie sterven.

De verdachte zou naar eigen zeggen na het doodsteken van de 56-jarige vrouw in Scheveningen bang zijn geworden, waardoor hij daar geen tweede slachtoffer maakte. Maar een paar dagen later kreeg H. naar eigen zeggen opnieuw "de boodschap dat het er echt twee moesten zijn". Hierop sloeg hij toe op de Brunssummerheide.

Justitie betwist dat hij psychotisch was en wil nader onderzoek naar zijn lichamelijke en geestelijke toestand. Er wordt op gewezen dat er op zijn computer is gezocht naar zoektermen als "hoe gedraag ik me als psychopaat" en "hoe hou ik rechters voor de gek". Dit was voor de steekpartijen.

Er is veel bewijs tegen H., zo schetst justitie. Zo is DNA van een van de slachtoffers op een mes in zijn keuken gevonden en zijn er getuigen die hem linken aan de locaties waar de slachtoffers zijn gedood.

Man meldde zich bij kliniek

Een psychiater van de kliniek Mondriaan heeft gezegd dat H. zich in de avond van 7 mei, de dag waarop de twee wandelaars op de Brunssummerheide werden omgebracht, bij de instelling had gemeld. Zijn handen en kleding zouden onder het bloed hebben gezeten.

De volgende dag, toen H. twee keer op eigen houtje vertrokken was, werden de autoriteiten ingeseind.

De tijdlijn van de incidenten Zaterdag 4 mei rond 15.00 uur: Een 56-jarige vrouw die haar honden uitlaat, wordt omgebracht in Scheveningen.

Dinsdag 7 mei rond 12.00 uur: Een wandelaar vindt de lichamen van een vrouw (63) en een man (68) op de Brunssummerheide in Heerlen.

Dinsdag 7 mei rond 17.15 uur: Thijs H. meldt zich vrijwillig bij ggz-kliniek Mondriaan.

Dinsdag 7 mei rond 21.15 uur: H. blijkt de kliniek te hebben verlaten.

Dinsdag 7 mei rond 23.30 uur: Zijn ouders brengen hem terug naar de ggz-instelling.

Woensdag 8 mei rond 9.00 uur: H. blijkt opnieuw te zijn vertrokken; de kliniek neemt contact op met justitie.

Woensdag rond 21.30 uur: Het signalement van H. wordt door de politie verspreid.

Woensdag rond 22:15 uur: De politie kan melden dat H. is opgepakt in Limburg.

Kledingstukken van H. gewassen voor onderzoek

Justitie hekelt het feit dat zijn kledingstukken en zijn rugzak zijn gewassen door zijn ouders voor er onderzoek kon plaatsvinden. Ook is een van de wapens schoongemaakt.

Advocaat Serge Weening betreurt het feit dat er al zaken uit het dossier op tafel worden gegooid voor de inhoudelijke behandeling. Hij wil dat er nuance wordt aangebracht en wijst ook op het feit dat de rapportage over de geestelijke gesteldheid van de man nog niet bekend is.

H. zelf zat er bleek en onzeker bij. Bij het einde van de zitting zei hij tegen de nabestaanden dat hij spijt had van wat hij heeft gedaan. De zaak tegen hem gaat op 4 november verder.