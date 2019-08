De zitting tegen de 27-jarige Thijs H., die verdacht wordt van het in mei van dit jaar doden van drie mensen in Scheveningen en Heerlen, is vrijdag van start gegaan in de rechtbank in Maastricht. Zowel zijn advocaat Serge Weening als justitie komt tijdens de niet-inhoudelijke zitting aan het woord.





Slachtoffers werden op 4 en 7 mei dood gevonden

Van H. is bekend dat hij geestelijke problemen heeft

De man heeft tijdens de zitting het doden van de wandelaars bekend

Hij zou psychotisch zijn geweest Goedemorgen en welkom bij dit liveblog over de eerste zitting tegen Thijs H., de man die verdacht wordt van het doden van drie wandelaars in Scheveningen en Heerlen. Mijn naam is Lisa van der Wal en ik houd jullie op de hoogte van de niet-inhoudelijke zitting, die om 10.00 uur begint. Eventuele vragen kunnen naar lisa@nu.nl. De zitting voor nu is gesloten, de zaak zal op 4 november weer hervat worden. Hij heeft aan het eind van de zitting kort het woord genomen. Hij zit voorovergebogen, zijn stem trilt. H. zegt dat het hem verschrikkelijk spijt wat er gebeurd is. De raadsman wijst erop dat er gewacht moet worden op de conclusies uit het psychologisch onderzoek naar H. Dit wordt uitgevoerd door het Pieter Baan Centrum (PBC). De advocaat zegt dat de pers smult van de details. Er wordt hard getikt achter hem. Hij zegt dat er nuance aangebracht moet worden in het betoog van het OM. Advocaat Weening neemt het woord nu. Er zijn zoektermen ingevoerd als "hoe gedraag ik me als psychopaat" en "hoe houd ik rechters voor de gek". In de computers van H. zou informatie zijn gevonden die zou wijzen op "andere motieven" dan een psychose. Het OM wil daarom niet dat zijn familie als slachtoffer wordt aangemerkt. De officier van justitie wordt opnieuw onderbroken door de rechtbank: deze discussie mag niet tijdens de zitting plaatsvinden. Justitie wijst erop dat de ouders van H. waarschijnlijk bewijs hebben weggemaakt. Zo is de kleding van H. gewassen. De rugzak, waarin hij het mes had gestopt waarmee hij de slachtoffers in Heerlen gestoken zou hebben, is ook gewassen. Het mes is schoongemaakt, aldus het OM. H. doodde eerst de vrouw in Scheveningen, maar werd toen naar eigen zeggen bang. Hij kreeg enkele dagen later weer 'via een tv-programma' te horen dat het echt twee slachtoffers moesten worden, waarop hij toesloeg in Heerlen. Volgens justitie heeft H. tijdens de eerste verhoren de feiten ontkend. Pas in augustus zegt hij: ik heb het gedaan. Hij zou van nieuwsberichten en kentekens de opdracht hebben gekregen om twee mensen te doden, omdat anders zijn familie zou sterven. Verschillende getuigen koppelen hem ook aan de plaatsen delict. Op een van de messen in zijn keukenla is het DNA van het slachtoffer uit Scheveningen. Volgens justitie is er overvloedig DNA-bewijs tegen H. Al in een vroeg stadium was de eerste match een feit, aldus het OM. Het OM neemt nog het woord over de voorlopige hechtenis. De zitting gaat weer verder. Het onderzoek wordt tot 4 november 10.00 uur geschorst. Lezersvraag: Wanneer wordt de definitieve uitspraak bekend van de uitspraak van Thijs H?



Antwoord: Dat is nog niet bekend, het gaat hier pas om een niet-inhoudelijke zitting waarin het dus nog gaat over onderzoekswensen. Pas later wordt bekeken wanneer de zaak inhoudelijk behandeld gaat worden. Meestal wordt aan het einde van de inhoudelijke behandeling bekendgemaakt wanneer de uitspraak volgt. De zitting wordt kort geschorst voor beraad en gaat om 10.30 uur weer verder. Er is enig gesteggel over het feit dat de familie van H. ook als slachtoffer behandeld moet worden in deze zaak. De voorzitter van de rechtbank kapt deze discussie af en wil dat dit buiten de rechtszaal plaatsvindt. Thijs H. heeft net toegezegd volledig mee te zullen werken aan het onderzoek. Eerder heeft Thijs H. nog ontkend dat hij iets te maken had met het doodsteken van de drie slachtoffers. Nu er toch een bekentenis is, wil het OM hem nader laten onderzoeken. Hij zou psychotisch zijn geweest ten tijde van het doodsteken van de drie slachtoffers, zo bevestigt hij vrijdag. Hij geeft heel rustig en kort antwoord op de vragen van de rechtbank. Thijs H. bekent de moorden. OM: wij verwijten de verdachte drie moorden op 4 en 7 mei in Scheveningen en Heerlen. Thijs H. keek rustig, maar wat onzeker bij binnenkomst. Hij loopt licht voorovergebogen. De rechtbank drukt hem op het hart dat hij goed moet opletten vandaag, maar niet verplicht is om antwoord te geven. We gaan beginnen. Thijs H. wordt binnengelaten. Hij is gekleed in spijkerbroek, bedrukte blouse. Ook nabestaanden zitten in de zaal. Het is nu wachten op de rechters en H. Dit was, vanmorgen vroeg, de rechtbank van de buitenkant. (Foto: NU.nl) Vooraan zitten de rechters, de officier van justitie en de griffier. Dan volgt een rij met Thijs H. en de verdediging, daarachter zit de pers. Daar weer achter volgt een glaswand met nog meer pers. De pers heeft inmiddels in de zittingszaal plaatsgenomen. De rechtbank heeft eerder deze week Thijs H. verplicht om aanwezig te zijn. Hij wordt bijgestaan door advocaat Serge Weening. De zittingen in de zaak tegen de man vinden plaats bij de rechtbank Limburg, locatie Maastricht. Het OM vervolgt Thijs H. primair voor moord en heeft subsidiair doodslag ten laste gelegd. Het moet nog blijken of voorbedachten rade bewezen kan worden.