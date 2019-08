Vraag: ik lees dat er commotie was rondom de stelling dat de familie van H. ook gezien moet worden als slachtoffer.



Waar uit zich dat in, qua rol van de familie, wat heeft dit voor consequenties voor het verdere strafproces tegen H. en waarom is het uberhaupt een discussie of zij een slachtofferrol toebedeeld krijgen?



Antwoord: De familie schijnt in de communicatie tussen de rechtbank, de verdediging en justitie inderdaad als slachtoffer te zijn aangeduid. Justitie begon hier vandaag over omdat de ouders bewijzen zouden hebben vernietigd. Er was dus inderdaad wat gesteggel over, maar tot de inhoud kwamen we niet echt omdat de rechtbank dit niet wilde bespreken tijdens de zitting.