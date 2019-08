Na de buien van de afgelopen dagen wordt het vrijdag overwegend zonnig. Pas in de loop van de avond kan er her en der een kleine bui ontstaan. Het wordt zo'n 22 graden.

Overdag wisselen zonnige en bewolkte periodes elkaar af, maar het blijft vrijwel overal in het land droog.

Daar komt in de loop van de avond verandering in, wanneer bewolking vanuit het westen het land binnendrijft. Daar kan een bui tussen zitten, maar ook 's avonds is het prima terrasweer in grote delen van het land.

In de nacht van vrijdag op zaterdag ontstaat er echter stapelbewolking en regent het in vrijwel het gehele land. Het koelt dan af naar een graad of 17. Vooralsnog lijkt de zaterdag weer een grijze, regenachtige dag te worden.