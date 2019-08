In Dronten is donderdagavond een 87-jarige vrouw om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Op de kruising van de Elburgerweg met de Biddingringweg botsten twee auto's op elkaar. Onduidelijk is of de vrouw een bijrijder of een van de bestuurders was.

Hoe het ongeluk heeft kunnen plaatsvinden is nog onduidelijk. De bestuurder van de van de andere auto raakte lichtgewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht, maar is inmiddels weer thuis.

Agenten doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De weg is enige tijd afgesloten geweest voor verkeer.