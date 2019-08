De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft het verkennend onderzoek in het stadion van AZ woensdag aan het einde van de middag afgerond, zo meldt de onderzoeksraad donderdag aan NU.nl.

De OVV heeft het stadion na het afronden van het verkennend onderzoek vrijgegeven. "Dat betekent dat de situatie niet meer bevroren is en dat het ingestorte dak wat ons betreft opgeruimd mag worden", zegt een woordvoerder van de onderzoeksraad.

Volgens de OVV-woordvoerder is dat gemeld aan de gemeente Alkmaar, die toezichthouder van het AFAS Stadion is. De gemeente geeft echter aan dat het nog van niks weet. "Wat ons betreft is de plek nog bevroren", aldus een woordvoerder.

Ook een woordvoerder van AZ zegt dat de plek nog bevroren is, omdat de club nog niks van de OVV heeft gehoord.

AZ wacht in ieder geval met het verwijderen van het ingestorte dak tot de onderzoeken van de OVV en de Royal HaskoningDHV zijn afgerond. Dat laatste ingenieurs- en adviesbureau heeft de voetbalclub uit Alkmaar zelf ingeschakeld om onafhankelijk onderzoek uit te voeren.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid voert nu - niet op locatie - nog wat analyses uit en besluit daarna of er een vervolgonderzoek naar het instorten van een deel van het dak van het stadion komt.

Nog niet bekend waar AZ na komende twee wedstrijden speelt

De bedrijven die gevestigd waren in het deel van het stadion waarop het dak terecht kwam, hebben volgens een woordvoerder van AZ onderdak gekregen in het hoofdgebouw van de club. De woordvoerder kon niet zeggen om hoeveel bedrijven het gaat.

De woordvoerder kon nog niets zeggen over waar AZ zijn thuiswedstrijden de komende tijd afwerkt. "We spelen de komende twee wedstrijden in ieder geval in het stadion van ADO Den Haag en verder dan dat kijken we nu nog niet."

Zaterdag stortte het dak van het AFAS Stadion in. Het KNMI had code geel afgegeven vanwege windstoten van zo'n 100 kilometer per uur. Toen het dak instortte, waren er geen mensen in het stadion aanwezig.