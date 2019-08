Het alternatieve scenario rond de viervoudige moord van eind vorig jaar in een growshop in Enschede houdt volgens het Openbaar Ministerie (OM) geen stand. Dat zei de officier van justitie donderdag tijdens de derde inleidende zitting in de rechtbank in Almelo.

Tijdens de vorige zitting was er via de media geopperd dat de moorden uit wraak waren gepleegd door een Mexicaanse vrouw en haar handlangers. Haar vierjarige dochtertje en tweelingbroer zouden in maart vorig jaar zijn vermoord bij een drugsroof in Hengelo.

"We hebben niets gevonden dat het Mexicoverhaal kan bevestigen, en wel een heleboel dat het verhaal tegenspreekt", aldus de officier van justitie. Wat het OM betreft, hoeft aan dit scenario geen aandacht meer besteed te worden.

De van oorsprong uit Servië afkomstige Camil A. (58) en zijn zoons Dejan (32) en Denis (31) worden verdacht van de moorden. Het OM gaf al eerder aan een "waslijst" aan bewijs tegen de mannen te hebben: op en rond de plaats delict zijn onder meer DNA-sporen en voetafdrukken van hen gevonden.

Slachtoffers van dichtbij doodgeschoten

De slachtoffers, onder wie de eigenaar van de growshop, waren van dichtbij doodgeschoten, mogelijk vanwege een ruzie in de hennepwereld. De drie verdachten hebben niets willen verklaren over hun rol.

De emoties in de rechtbank liepen aan het begin en einde van de zitting hoog op. Toen de drie verdachten werden binnengebracht, schreeuwden en spuugden nabestaanden naar de vader en zoons en riepen ze bedreigingen. De parketpolitie moest een man en vrouw de zaal uit voeren.