De 54-jarige Julia H. heeft van het gerechtshof in Den Haag een half jaar voorwaardelijke celstraf opgelegd gekregen voor het in 2014 doodrijden van twee voetgangers in Hellevoetsluis. Vastgesteld is dat de vrouw voorafgaand aan het ongeluk een epileptische aanval heeft gekregen.

In tegenstelling tot justitie is het hof wel van mening dat de vrouw hier strafrechtelijk verantwoordelijk voor is.

Het oordeel is namelijk dat ze willens en wetens achter het stuur is gekropen terwijl ze op de hoogte was van haar epilepsie en als gevolg van die aandoening al meerdere ongevallen had veroorzaakt.

"Daarnaast was ze lange tijd niet meer op controle gegaan voor haar epilepsie", aldus het hof.

Ze krijgt een voorwaardelijke celstraf opgelegd omdat ze sterk verminderd toerekeningsvatbaar is. Dat komt doordat ze door een trap van een paard ernstig hersenletsel heeft opgelopen en daardoor een verminderd normbesef heeft. Ook is haar een rijontzegging van zes jaar opgelegd.

Het ongeval vond in mei 2014 plaats. De vrouw schampte een fietser en heeft vervolgens zonder te remmen de twee voetgangers geraakt. De man en de vrouw, beiden twintigers, overleden aan hun verwondingen.