Door problemen met het inscannen en digitaliseren van medische formulieren bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zijn privégegevens van klanten in dossiers van andere klanten beland.

Het AD meldt dat in zeker 71 gevallen niet alleen adresgegevens en burgerservicenummers, maar ook patiëntinformatie van huisartsen en specialisten in dossiers van anderen is terechtgekomen. De zaak kwam aan het rollen na meldingen van klanten dat ze medische gegevens van derden konden inzien.

"Jaarlijks ontvangen we 600.000 gezondheidsverklaringen", aldus een woordvoerder van het CBR. "Maar vooropstaat natuurlijk dat dit niet mag gebeuren, het spijt ons. De nieuwe digitale verwerking gaat wel veilig, snel en foutloos. Daarom stimuleren wij klanten om digitaal met het CBR te communiceren."

21 van de 71 nu bekende gevallen waarbij het misging bij het scannen, zijn door klanten zelf aangemeld. Het CBR ontdekte de andere vijftig gevallen zelf.

CBR wil digitaal communiceren

Het CBR raadt klanten aan om digitaal te communiceren. Dit voorjaar voerde het bureau een campagne om dat doel te bereiken. "Onder de naam 'maximaal digitaal' proberen we met name zeventigplussers te bereiken, via advertenties bij ouderenbond ANBO en Libelle." Deze groep is traditioneel minder online actief.

"Ook het aantal extern keurende artsen dat digitaal met het CBR communiceert via het systeem Zorgdomein groeit." In 2016 deed 18 procent van de ouderen de aanvraag online, twee jaar later was dat al 35 procent.

"Mocht een dossier ondanks controles toch op een verkeerde plaats terechtkomen, dan kan dat leiden tot wat vertraging voor de klant", aldus de woordvoerder. "Dan stuurt het CBR na vijf weken een herinnering aan de klant als wij een rapport niet hebben ontvangen."