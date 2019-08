Alle stadions in Nederland worden eens per jaar gecontroleerd op veiligheid. Echter zien deze controles er vaak anders uit, zo blijkt uit een rondgang van de NOS.

De NOS meldt dat Nederlandse voetbalstadions geschouwd zouden moeten worden door deskundigen met gespecificeerde kennis over de veiligheidseisen waar een stadion aan moet voldoen.

Uit het onderzoek van de NOS is gebleken dat de controles meestal worden uitgevoerd door een inspecteur van de gemeente of de brandweer, maar soms ook door de bouwer van het desbetreffende stadion. Ook zou volgens de NOS soms de GGD of de politie meelopen met de controles.

Dit was volgens de nieuwsorganisatie een advies van het Auditteam Voetbal en Veiligheid, een organisatie dat advies geeft aan het Openbaar Ministerie, de politie, voetbalclubs en de KNVB.

Volgens de NOS is het adviesrapport dat drie jaar geleden door het Auditteam werd uitgebracht wel gedeeld door het ministerie, maar is er tot op heden nog niets mee gedaan.

Een deel van het dak van het AZ-stadion in Alkmaar stortte een week geleden in. Hierbij vielen geen gewonden. Het KNMI had wel code geel afgegeven voor zware windstoten, hierdoor trainde het team binnen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) houdt een verkennend onderzoek naar het deels instorten van het dak van het AZ-stadion in Alkmaar, meldt een OVV-woordvoerder zondag. AZ stelt ook een onafhankelijk onderzoek in.