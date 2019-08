Thijs H. moet vrijdag verplicht bij de zitting in de zaak die tegen hem is aangespannen aanwezig zijn, zo meldt de rechtbank in Limburg woensdag. De 27-jarige man wordt verdacht van het doden van drie wandelaars in Scheveningen en op de Brunssummerheide.

De rechtbank heeft een zogeheten bevel tot medebrenging afgegeven, wat betekent dat de verdachte verplicht is om de zaak bij te wonen. De zitting van vrijdag is een pro-formazitting; de zaak wordt dan dus nog niet inhoudelijk behandeld.

Justitie is ervan overtuigd dat H. op zaterdag 4 mei een 56-jarige vrouw heeft doodgestoken in Scheveningen. Het slachtoffer in kwestie was op dat moment haar honden aan het uitlaten.

Ook wordt hij verantwoordelijk gehouden voor het doden van twee mensen op de Brunssummerheide in Heerlen. Ook deze slachtoffers (een vrouw van 63 en een man van 68) lieten hun honden uit.

H. meldde zich bij ggz-kliniek

H. meldde zich die bewuste dag vrijwillig bij ggz-kliniek Mondriaan. Die avond vertrok hij echter weer, waarna zijn ouders hem weer terugbrachten.

Een dag later verdween H. weer. De kliniek nam contact op met het OM, wat die avond uiteindelijk leidde tot zijn arrestatie. Er zijn meerdere verhalen in de media verschenen over zijn geestelijke gesteldheid. H. moet nog worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC).

De man ontkent betrokkenheid bij de zaak.