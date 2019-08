Bilal B., de man die terechtstaat voor het mishandelen van zijn achtjarige neefje en het livestreamen van beelden hiervan op Facebook, wordt onderzocht door een psychiater en psycholoog. Woensdag is tijdens een zitting bij de politierechter gebleken dat de man een uitgebreid strafblad met geweldsdelicten heeft.

Ook constateerde de rechter dat B. problemen heeft met alcohol.

Er is sprake van een "uitermate zorgelijke ontwikkeling" in B.'s gedrag, constateerde de rechter, ook vanwege het aspect van het livestreamen van zijn gewelddadig gedrag. Hoe het zover heeft kunnen komen, moet "tot op de bodem worden uitgezocht".

De politierechter heeft ook besloten dat, vanwege de zwaarte van de zaak, B. moet verschijnen bij de meervoudige kamer. Drie rechters buigen zich dan over de kwestie.

Verdachte filmde hoe kind werd geschopt en geslagen

B. (27) heeft volgens justitie gefilmd hoe hij zijn neefje schopte, sloeg en kneep. Op de beelden was ook te zien dat hij op het kind is gesprongen. Te horen is hoe het kind schreeuwt en huilt, zo is uit de zitting gebleken.

De politie kon de man in de nacht van 3 op 4 augustus oppakken omdat er voorwerpen op de beelden te zien waren die naar hem leidden.

De rechter: "Heel veel mensen zouden zeggen: dit is ziek gedrag, en dat u dat dan ook nog op Facebook zet... Ik moet u zeggen: die reactie begrijp ik wel. Het roept veel vragen op over wat er zich allemaal in uw bovenkamer afspeelt."

Man ontkent de beschuldigingen

B. verklaarde zich bereid aan een gedragskundig onderzoek mee te werken, maar spreekt de beschuldigingen tegen. In het nadere onderzoek zal de politie hem met de Facebook-beelden confronteren. Hij heeft deze nog niet gezien, bleek op de zitting.

Het Openbaar Ministerie (OM) schatte aanvankelijk in de zaak snel te kunnen afdoen bij de politierechter. Gaandeweg bleek de materie toch gecompliceerder. Pas over enkele maanden wordt de zaak voortgezet. Tot die tijd blijft B. vast.