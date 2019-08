De 38-jarige verdachte van het doorrijden na het veroorzaken van een dodelijk ongeval met een fietser dinsdagavond in Rotterdam-West, reed zonder geldig rijbewijs. Dat zegt de politie in gesprek met NU.nl.

Het rijbewijs van de man was in beslag genomen nadat hij meerdere keren was betrapt op het rijden onder invloed van alcohol. Bij de aanrijding dinsdagavond was er geen alcohol in het spel.

Het incident vond omstreeks 21.30 uur plaats op de Claes de Vrieselaan. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse om hulp te verlenen.

Het 39-jarige slachtoffer uit Rotterdam werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed.

Politie bekijkt camerabeelden in zoektocht verdachte

De politie stelde met behulp van getuigenverklaringen en camerabeelden vast dat de betrokken bestuurder na de aanrijding in de richting van de Witte van Haemstedestraat was gereden.

Het beschadigde voertuig werd omstreeks 3.30 uur gevonden in de wijk Overschie. De verdachte werd vervolgens gearresteerd.