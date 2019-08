De Raad van State (RvS) heeft woensdag de bouw van een nieuwe wijk in Roermond voorlopig stopgezet, vanwege een eerdere rechterlijke uitspraak over stikstofregels.

Volgens de RvS heeft de Limburgse gemeente in de bestemmingsplannen voor de woonwijk gebruikgemaakt van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De bestuursrechter oordeelde op 29 mei echter dat dit plan om de hoeveelheid stikstof in Nederland omlaag te brengen onvoldoende effectief is.

Melickerveld in Roermond is voor zover bekend de eerste geplande wijk in Nederland die vanwege de stikstofuitspraak voorlopig niet gebouwd mag worden. 470 woningen kunnen daarom nog niet worden gebouwd.

De bestuursrechter vernietigde woensdag om dezelfde reden ook de plannen voor de ontwikkeling van het Future Center Wageningen in Stadion de Wageningse Berg en de plannen voor een nieuwe verbindingsweg in Boxtel.

Honderden bouwprojecten liggen stil

De overheid had voor 29 mei al toestemming gegeven voor allerlei bouwprojecten, die gebaseerd waren op het PAS. Grote overheidsprojecten, zoals Lelystad Airport en de verbreding van de A12 en A9, moeten daardoor opnieuw bekeken worden.

In provincies alleen al gaat het om 1.571 procedures die zijn stilgelegd of vergunningen die opnieuw bekeken moeten worden, bleek vorige maand uit navraag door RTL Nieuws.