De politie en het Openbaar Ministerie (OM) weerspreken woensdag dat er sprake is van een doofpot rond de aanhouding van de zoon van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Anonieme agenten suggereren in De Telegraaf dat deze aanhouding, die vorige maand plaatsvond, onder de pet is gehouden.

"Bij voorlichting over het werk van de politie en het OM gaat het om de balans tussen openheid en transparantie enerzijds en de belangen van een eerlijke procesgang en de privacy van de betrokkenen anderzijds", aldus de autoriteiten in een gezamenlijk persbericht.

"Het algemene beleid dat geldt voor elke vijftienjarige jongen in Nederland is gehanteerd. Er is dan ook helemaal geen sprake van dat een aanhouding 'onder de pet' is gehouden", zo schrijven politie en justitie.

De politie is gestart met een integriteitsonderzoek naar wie informatie over de aanhouding heeft gelekt naar De Telegraaf.

Krant schreef over gewapende inbraak

De Telegraaf meldde woensdag groots in de krant dat de zoon van Halsema in juli een gewapende inbraak zou hebben gepleegd. Dit is door de burgemeester én de advocaat van de jongen, Peter Plasman, direct genuanceerd.

De tiener zou samen met een leeftijdsgenoot een verlaten woonboot hebben betreden. De deur van de woonboot zou open hebben gestaan. Daar hebben ze met een brandblusser gespoten.

Iemand heeft tijdens dit rumoer de politie gebeld. De zoon van Halsema rende weg en ontdeed zich hierbij ook van een nepwapen. De raadsman en de burgemeester beschrijven het voorval als puberaal gedrag, waar hij volgens zijn moeder "wel verantwoording voor moet afleggen".

De meerderheid in de Amsterdamse gemeenteraad vindt dat het gaat om een privékwestie en zeggen dat het geen politieke gevolgen zal hebben voor Halsema, schrijft de NOS. Forum voor Democratie (FVD) laat in een verklaring echter weten dat erover de zaak moet kunnen worden gedebatteerd.

OM buigt zich nog over dossier

De officier van justitie heeft vorige week het dossier over de vijftienjarige zoon van Halsema gekregen en moet zich dus nog buigen over de zaak, zo wordt gemeld aan NU.nl. De zaak is, voor deze in de publiciteit kwam, al overgedragen aan het OM in Haarlem om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

Naar verwachting kan er pas in september iets over het incident gemeld worden. Dan is bijvoorbeeld pas duidelijk of er nader onderzoek moet plaatsvinden en of het überhaupt tot een zaak komt.