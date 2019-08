Drie stallen met kippen in het Friese dorp Niawier zijn woensdagochtend in brand gevlogen. Volgens de brandweer zijn 42.000 kippen in twee stallen omgekomen. Het derde gebouw kon gered worden.

In elke stal stonden zo'n 21.000 kippen. De hulpdiensten konden voor de dieren in twee stallen niets meer betekenen.

Er waren op het moment van de brand geen mensen in de gebouwen. De brandweer zette meerdere tankautospuiten in om het vuur onder controle te krijgen. Ook werd het watertransportsysteem ingezet, waarbij grote hoeveelheden bluswater over ruime afstanden getransporteerd kunnen worden.

Er was sprake van hevige rookontwikkeling. "Blijf uit de rook en geef hulpverleners de ruimte", adviseerde de brandweer.