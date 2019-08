De woensdag wordt een bewolkte, maar drogere dag dan de voorgaande dagen. Pas vanaf de namiddag vallen er opnieuw buien. Het wordt zo'n 19 tot 22 graden.

Stapelwolken drijven woensdagochtend langzaam ons land binnen. Alleen in het noorden van het land kan er wat neerslag vallen. Vrijwel alle andere regio's houden het droog.

Daar komt vanaf het einde van de middag pas verandering in. Dan start het in het zuidwesten van het land te regenen en trekt het buienfront langzaamaan over de rest van het land.

Langs de kust kan opnieuw een vrij krachtige wind gevoeld worden. In de nacht van woensdag op donderdag is het bewolkt en blijft de kans op regen aanwezig. Het koelt dan af naar een graad of 15.