De vijftienjarige zoon van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is op 14 juli opgepakt door politieagenten . De aanhouding wordt in De Telegraaf bevestigd door de woordvoerder van Halsema en advocaat Peter Plasman. Halsema haalt woensdagochtend in een open brief flink uit naar de krant.

Volgens haar heeft De Telegraaf onjuiste informatie gepubliceerd en de zaak uit zijn verband getrokken.

Meerdere politiemensen zeggen volgens de krant van hogerhand opdracht te hebben gekregen om te zwijgen over het incident.

Volgens De Telegraaf werd de jongen na een achtervolging opgepakt. De krant schrijft dat hij en een andere jongen betrapt zijn bij een inbraak in een woonboot. Daar zouden twee messen zijn aangetroffen. Op de vluchtroute vonden agenten vervolgens nog een alarmpistool.

De voorpagina van De Telegraaf van woensdag. (Foto: De Telegraaf)

Halsema haalt uit naar De Telegraaf

Burgemeester Halsema voelt zich genoodzaakt te reageren, omdat de krant spreekt over een "doofpot" en zich baseert op "anonieme bronnen".

In de open brief verdedigt Halsema haar zoon. Volgens haar heeft hij geen gewapende overval gepleegd en was hij "wat aan het klieren met zijn vrienden in een verlaten woonboot".

De politie zou op de overlast zijn afgekomen, waarna haar zoon uit paniek wegrende. Volgens Halsema heeft haar zoon tijdens het vluchten een nepwapen weggegooid en is hij toen alsnog ingerekend. "Met het betreden van de woonboot en het weggooien van het wapen heeft hij de wet overtreden en de gevolgen moet hij dragen."

Femke Halsema. (Foto: Reuters)

Zaak overgedragen aan parket Haarlem

Halsema zegt langdurige gesprekken te hebben gevoerd met haar zoon. Ook laat ze weten in de wachtkamer van het Openbaar Ministerie (OM) te zitten, omdat de zaak is overgedragen aan het parket Haarlem om belangenverstrengeling te voorkomen.

"Ik heb vanaf het eerste moment gezegd dat hij als elke Amsterdamse jongen behandeld dient te worden. Wél hoopte ik dat men discreet kon zijn, omdat de publiciteit hem vanwege mijn functie jaren kan achtervolgen."

Ze benadrukt in de brief dat er geen sprake is van een "doofpot", maar van een privékwestie. "Bij vergelijkbare zaken van een jongen van vijftien jaar zouden diens gegevens nooit openbaar zijn gemaakt. Van mijn zoon weet iedereen na vandaag wat hij heeft gedaan - vriendjes, leraren en familie - voordat er een rechterlijk oordeel is geveld."

Volgens Halsema heeft de politie in eerste instantie zijn naam afgeschermd en gebeurt dit vaker bij dergelijke zaken.

"De Telegraaf heeft hem op de voorpagina veroordeeld voor een delict dat hij niet heeft gepleegd", vervolgt de Amsterdamse burgemeester. "Ik verdien het om elke dag gecontroleerd te worden en ter verantwoording te worden geroepen, dat hoort bij mijn ambt. Mijn zoon is een gewone Amsterdamse jongen die een fout heeft gemaakt die hij moet herstellen."

'Gegevens afgeschermd omdat er in systemen wordt geneusd'

Plasman zegt in De Telegraaf dat de gegevens inderdaad zijn afgeschermd, "omdat er nog weleens in systemen wordt geneusd" en de zaak ter afhandeling aan een ander parket is overgedragen.

De advocaat van Halsema's zoon vindt de termen 'gewapende inbraak' en 'wapenbezit' in dit geval zwaar overtrokken. Zo schetst hij in gesprek met het NOS Radio 1 Journaal dat de jongens met een brandblusser spoten en dat dit wijst op puberaal gedrag. "En niet meer dan dat. Hij is scholier en nooit eerder met de politie in aanraking geweest."