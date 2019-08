Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt bezoekers van Sziget Festival al jaren voor de consequenties van het meenemen van drugs naar Hongarije. Er staan hoge straffen op, zo verwijst een van de woordvoerders naar het reisadvies. Vorige week werden ondanks dit indringende advies twee Nederlanders opgepakt op verdenking van het dealen van drugs op het populaire festival.

Als het om drugsbeleid gaat, is Hongarije een van de landen waar het zwaarst gestraft wordt.

Een delegatie van de Nederlandse ambassade geeft onder de noemer Embassies 4 You samen met buurlanden al jarenlang tips aan Sziget-bezoekers. Op 8 augustus plaatst de 'pop-upambassade' bijvoorbeeld de waarschuwing dat "zelfs het bezit van één joint voor een arrestatie kan zorgen".

Embassies 4 You staat ook gedurende het festival, dat zo'n 500.000 bezoekers trekt, op het terrein en heeft het vooral druk met mensen die hun paspoort verloren zijn.

Ondanks de jarenlange waarschuwingen zijn twee Nederlandse mannen van 21 en 22 jaar oud vorige week dinsdag opgepakt. Ze worden beschuldigd van het dealen van xtc en marihuana vanuit hun tent en ook in hun auto zijn dinsdag nog duizenden pillen gevonden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt in gesprek met NU.nl dat de Nederlanders consulaire bijstand krijgen. Een van de mannen zou de Groningse sprinter Roelf B. zijn.

De drugs die werden aangetroffen bij de Nederlanders. (Foto: Politie Hongarije)

Justitie dreigt met levenslange celstraf

Justitie in Hongarije meldt in een persbericht dat in een drugszaak van dergelijke omvang een levenslange celstraf kan worden opgelegd.

"Drugsdelicten worden heel zwaar bestraft in Hongarije", zo bevestigt ook advocaat Csaba Rumi. Zijn advocatenkantoor in Boedapest richt zich op de Nederlandse markt, maar is niet de raadsman van de twee arrestanten.

Zelf schat hij echter voorzichtig in dat de mannen er eerder rekening mee moeten houden dat er een celstraf van maximaal acht jaar opgelegd zal worden. De advocaat voegt daaraan toe dat hij verwacht dat de zaak niet op lokaal niveau, maar bij een van de rechtbanken in Boedapest behandeld zal worden.

Dit lijkt een logisch vermoeden, aangezien de woordvoering van de politie ook is overgedragen aan een groter korps, zo laat een Hongaarse politiewoordvoerder aan NU.nl weten.

Mannen kunnen verzoeken straf in Nederland uit te zitten

De twee mannen kunnen, mocht het tot een definitieve veroordeling komen, verzoeken om hun straf in Nederland uit te mogen zitten.

Dat lijkt een logische stap, want het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tikte Hongarije een aantal jaren geleden nog op de vingers vanwege de slechte omstandigheden in gevangenissen. Zo zouden de detentiecentra te vol zitten en kwamen er onhygiënische praktijken aan het licht.

De Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de rechtbank Amsterdam besloot daarom eind 2015 geen beslissingen over overleveringsverzoeken te nemen totdat duidelijk was in welke gevangenissen mensen terecht zouden komen.

De Nederlandse verdachten zijn volgens de Hongaarse politie op dinsdag 5 augustus gearresteerd en op vrijdag 9 augustus formeel aangeklaagd. Het is niet bekend wanneer zij weer voor de rechter moeten verschijnen.