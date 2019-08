De politie heeft nog altijd hoop dat ze kan achterhalen wie de dode vrouw is die eind juni werd gevonden in een weiland in het Zeeuwse Westdorpe. Dat zei Martine Jacobs, teamleider van het onderzoek, dinsdag na de anonieme begrafenis van de vrouw in Terneuzen tegen NU.nl.

"Ik denk dat het een kwestie van geduld is tot haar identiteit naar boven komt. En ik denk dat we de zaak gaan oplossen als haar identiteit bekend is", aldus Jacobs. "Ik heb de hoop nog lang niet opgegeven."

De doodgeschoten vrouw werd op 22 juni naakt in een weiland gevonden. Ze is niet in dat weiland doodgeschoten en stond volgens het Openbaar Ministerie (OM) "nog volop in het leven".

Jacobs vertelde daarnaast dat ook zonder dat bekend is wie de dode vrouw is een dader gevonden kan worden. "We hebben sporen afgenomen waarvan we denken dat het dadersporen zijn. We wachten op het Nederlands Forensisch Instituut voor de uitslag daarvan. Overigens hebben we nog geen dader op het oog."

Anonieme dode is niet vermiste Noorse miljardairsvrouw

De politie heeft sinds zaterdag negentig nieuwe tips over de mogelijke identiteit van de vrouw gekregen. Die trekt de politie allemaal na. "Daar zaten ook tips tussen die we al eerder hadden gehad", aldus Jacobs.

Wel is duidelijk dat de in Westdorpe gevonden vrouw niet de Noorse vermiste miljardairsvrouw Anne-Elisabeth Falkevik Hagen is. De vrouw van een van de rijkste mensen van Noorwegen wordt al maanden vermist.

De politie kan nog niet zeggen wat er in de vuilniszak die bij de dode vrouw in Westdorpe gevonden werd zat. "Dat moet de dader ons gaan vertellen", legt Jacobs uit. De politie kan ook nog niets vertellen over de hoeveelheid schoten waarmee de vrouw om het leven is gebracht en of er nog meer letsel op haar lichaam is aangetroffen.

'Hoop dat vrouw omringd door familie kan worden herbegraven'

Jan Lonink, de burgemeester van Terneuzen, sprak na de begrafenis de hoop uit dat ooit bekend wordt wie de vrouw is en dat ze "met respect en omringd door familie" herbegraven kan worden.

Naar de begrafenis waren enkele belangstellenden gekomen. Ze legden bloemen op de kist nadat de uitvaartbegeleider en Lonink een korte toespraak hadden gehouden waarin de eerste benadrukte dat "iemand ooit deze vrouw bij haar naam heeft genoemd".