De Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en justitie) deelt de zorgen van de gemeenteraad over het toenemende vuurwapengeweld in de stad en komt binnenkort met aanvullende maatregelen. Wat deze maatregelen precies inhouden, is nog niet bekend. De gemeenteraad zal hier nog voor het aangevraagde debat van op de hoogte worden gesteld.

Afgelopen week vonden er in vier dagen tijd vijf schietpartijen plaats. Het ging om een dodelijke schietpartij in Zuidoost, een schietincident in Geuzenveld, een in De Baarsjes en twee schietincidenten in Zuidoost.

Bovendien vond er bij klaarlichte dag een geweldincident plaats op IJburg en werd in Zuidoost een handgranaat gevonden.

Het geweld baart de politiek zorgen. Maandag werd al duidelijk dat de voltallige Amsterdamse gemeenteraad wil debatteren over een aanpak. De Amsterdamse driehoek deelt de zorgen van de raadsleden.

"De recente incidenten hebben een hoge prioriteit en worden binnenkort besproken tijdens het overleg tussen burgemeester, hoofdcommissaris van politie en hoofdofficier van justitie", laat een woordvoerder weten.

Gemeenteraad wordt nog voor debat geïnformeerd

Ook belooft de driehoek direct in actie te komen. "De gemeenteraad wordt nog vóór het debat in de commissie Algemene Zaken (5 september, red.) geïnformeerd over de korte- en langetermijnmaatregelen die de driehoek neemt om het geweld tegen te gaan."

De politie onderzoekt onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) ook wie er verantwoordelijk is voor de schietincidenten van de afgelopen tijd. "Vanzelfsprekend wordt ook onderzocht of de verschillende schietpartijen en andere incidenten verband houden met elkaar", zegt de woordvoerder. De politie liet maandag al weten op dit moment geen verband te zien.