Geen code geel, wel opnieuw veel regen en kans op onweer deze dinsdag. Lokaal kan er zo'n 20 tot 40 millimeter aan neerslag vallen. Het wordt maximaal 19 graden.

Op de vroege ochtend zijn de meeste en actiefste buien in het noorden van het land. Daar kan hier en daar een onweersbui tussen zitten.

In het zuidoosten van het land is er daarentegen kans op hagelbuien, die gepaard gaan met krachtige windstoten tot 60 kilometer per uur.

Pas later vanavond klaart het op en trekt een groot deel van de bewolking weg. In vrijwel heel het land wordt het dan droog, alleen langs de kust kan er hier en daar nog wat regen vallen. In de nacht van dinsdag op woensdag blijft het weer zich verbeteren en koelt het af naar zo'n 10 graden.