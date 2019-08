De Groningse studentenvereniging Vindicat start het nieuwe academische jaar dat in september begint zonder accreditatie en financiële steun van de onderwijsinstellingen. De aanvraag voor de accreditatie volgt pas na de introductietijd, zodat deze periode mee kan worden genomen in de beoordeling.

"Doordat Vindicat nog geen accreditatie heeft, is de vereniging niet uitgenodigd voor de officiële opening van het academische jaar", zegt een woordvoerder van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

De RUG en de Hanzehogeschool Groningen verbraken vorig jaar oktober op advies van de Accreditatiecommissie Studentenverenigingen de banden met Vindicat voor het collegejaar 2018/2019. De Vereniging mocht voor het nieuwe collegejaar 2019/2020 wel een nieuw verzoek voor accreditatie indienen.

Dit verzoek is tot op heden nog niet ingediend. "Op advies van de accreditatiecommissie is de deadline voor het indienen van een nieuwe accreditatie gezet op 1 oktober. Hierdoor hebben we langer de tijd om te laten zien dat we verbeteringen hebben doorgevoerd", vertelt een woordvoerder van Vindicat.

De woordvoerder van de RUG bevestigt dat de accreditatiecommissie heeft gekozen voor deze deadline om te kijken of de doorgevoerde verbeteringen, ook tijdens de introductieweken, daadwerkelijk standhouden.

"We denken dat we de juiste stappen hebben gezet om geaccrediteerd te worden. Zo houden we ons met betrekking tot de introductietijd aan de Gedragscode die is opgesteld door de Hanzehogeschool en de RUG. We hebben er alle vertrouwen in dat de aankomende introductietijd goed zal verlopen", aldus de woordvoerder van Vindicat.

Intrekken accreditatie Vindicat gevolg van reeks incidenten

Het intrekken van de accreditatie voor het afgelopen collegejaar was een gevolg van een reeks incidenten waarbij Vindicat betrokken was.

In 2016 vonden er twee grote incidenten plaats bij de vereniging. Zo liep een aspirant-lid tijdens zijn ontgroening ernstig hoofdletsel op, doordat hij hard op zijn hoofd werd geslagen. Ook verscheen op internet een zogenoemde 'bangalijst', waarop de namen en foto's van vrouwelijke leden stonden die op hun seksuele prestaties werden beoordeeld.

In 2017 krijgt Vindicat een waarschuwing en moet van de accreditatiecommissie mentaliteitsveranderingen doorvoeren. Later dat jaar wordt echter een sushirestaurant vernield door leden van de vereniging. In mei 2018 komt bovendien naar buiten dat opnieuw een aspirant-lid zwaar is mishandeld.