Een automobilist is maandagmiddag doorgereden na een aanrijding met een kinderwagen in Amsterdam. De baby die in de wagen lag, is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Het incident gebeurde omstreeks 14.50 uur op de kruising van de Jan van Galenstraat en de Jan Tooropstraat.

De kinderwagen met de baby werd geduwd door de moeder. Het is niet bekend of zij ook gewond is geraakt.

Direct na de aanrijding startte de politie een zoekactie naar de vermeende bestuurder van het betrokken voertuig, een zilvergrijze personenauto. Er is echter nog geen verdachte aangehouden.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en roept getuigen van het incident op zich te melden.