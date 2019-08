Patiënten in ziekenhuizen houden onnodig bedden bezet als ze eigenlijk al naar huis of een verpleeghuis kunnen. Ziekenhuizen in heel Nederland lopen tegen capaciteitsproblemen aan doordat thuiszorgorganisaties tijdens de vakantieperiode over minder personeel beschikken, blijkt uit een rondgang van NU.nl langs meerdere ziekenhuizen.

De krapte doet zich voor bij ziekenhuizen in het hele land en spitst zich niet toe op een regio. Zo is er een tekort aan bedden in het Spaarne Gasthuis (Noord-Holland), OLVG (Amsterdam), Maasstad Ziekenhuis (Rotterdam), Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (Noord-Brabant), Albert Schweitzer Ziekenhuis (Zuid-Holland) en de ZGT (Almelo).

In het Medisch Spectrum Twente kampen ze al enkele weken met een tekort aan bedden, al komt dat ook doordat eigen personeel vakantie heeft. In het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda is het "iedere zomerperiode een uitdaging om de planning rond te krijgen".

"Revalidatiecentra en thuiszorgorganisaties zetten een stop op het overnemen van de patiënt omdat ze zelf met een capaciteitsprobleem kampen", aldus een woordvoerder van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. "Dat heeft vooral te maken met de vakantieperiode: daardoor werkt minder personeel."

'Langer in ziekenhuis komt herstel niet ten goede'

Een woordvoerder van het Spaarne Gasthuis noemt als voorbeeld een oudere patiënt die naar huis kan, maar nog wel meerdere keren wondzorg nodig heeft. "Het lukt door een capaciteitstekort bij thuiszorgorganisaties soms niet om dat snel te regelen. Dan kan het gebeuren dat iemand veel langer in het ziekenhuis verblijft dan nodig is, wat het herstel vaak niet ten goede komt."

Het tekort aan bedden zorgt bij het personeel van het Amsterdamse OLVG voor een "hoge werkdruk", zegt een woordvoerder. Dat is volgens de woordvoerder "niet helemaal nieuw". "Het faillissement van MC Slotervaart speelt daar een rol bij. In zeer korte tijd hebben we er veel nieuwe patiënten bij gekregen."

'Probleem wordt komende jaren groter'

Een oplossing voor het capaciteitsprobleem is er volgens ActiZ, de brancheorganisatie voor zorgondernemers, nog niet. Wel verwacht een woordvoerder dat het probleem de komende jaren groter wordt, ook buiten de vakantieperiodes om.

"Het aantal ouderen neemt toe en de gemiddelde levensverwachting wordt steeds hoger. Daarnaast blijven ouderen steeds langer zelfstandig thuiswonen. Het aantal mensen die in de zorg werken groeit niet, dus dat gaat knellen", aldus de woordvoerder.

'Landelijke coördinatie nodig om beeld te krijgen waar wel plek is'

Het OLVG pleit voor een betere samenwerking tussen de verschillende zorgorganisaties. "Een ziekenhuis moet patiënten zo snel mogelijk uit kunnen plaatsen naar huis of verpleeg- of verzorgingstehuizen", zegt de woordvoerder van het Amsterdamse ziekenhuis. "Toepassingen om vooral chronische patiënten zo veel mogelijk thuis te kunnen behandelen, worden dan ook steeds belangrijker."

ActiZ voegt daaraan toe dat het belangrijk is om een goed beeld te hebben van welke ziekenhuizen wel plek hebben. Zo blijkt uit de rondgang langs ziekenhuizen dat het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, het CWZ Nijmegen, het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (Goes) en het Martini Ziekenhuis in Groningen geen ruimtegebrek hebben.

Er is nog geen instantie die in kaart brengt waar plek is in ziekenhuizen. "Daar ligt zeker ruimte voor verbetering, want op die manier kunnen lege plekken opgevuld worden en wordt de druk op volle ziekenhuizen verlicht", zegt de woordvoerder van ActiZ.