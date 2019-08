Veilig Verkeer Nederland (VVN) start binnen twee weken een campagne tegen het gebruik van lachgas in het verkeer. De aankondiging volgt op cijfers van de politie waaruit blijkt dat het aantal ongelukken als gevolg van lachgasconsumptie door bestuurders sterk is toegenomen.

In 2016 ging het om zestig gevallen. In de eerste zeven maanden van dit jaar is het aantal ongelukken al gestegen tot 960.

Het gebruik van lachgas is niet verboden in Nederland, maar consumptie beïnvloedt het rijgedrag van een automobilist wel ernstig, bepleit VVN. Het gaat vooral om jongeren die lachgas gebruiken voordat zij achter het stuur kruipen.

De nieuwe campagne is dan ook vooral op jongeren gericht. Via sociale media als Instagram, Facebook en Twitter gaat VVN met name verkeersdeelnemers waarschuwen voor het gebruik van lachgas.

Daarnaast gaat de organisatie vragen of rijinstructeurs ook aandacht aan dit onderwerp willen besteden.

'Politiek moet zich inzetten voor een verbod'

Zowel VVN als het Verbond voor Verzekeraars dringt erop aan dat de politiek snel werk gaat maken van een verbod op lachgas.

De meeste verkeersincidenten met lachgas vonden plaats in grote steden. De ongelukken gebeuren niet alleen door de effecten van het gas zelf. Het komt ook voor dat bestuurders gevaarlijke manoeuvres uithalen doordat zij een ballon vullen of aan hun mond zetten, meldde de politie dit weekend.