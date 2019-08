De week start met veel regen en lokaal kans op hagel- en onweersbuien. Het KNMI waarschuwt voor de zware buien en heeft code geel afgegeven voor alle provincies behalve Noord-Holland, Groningen, Friesland, Drenthe en de Waddeneilanden. Het wordt zo'n 19 tot 22 graden.

In de meeste gevallen geldt code geel vanaf 14.00 uur en duurt het tot 20.00 uur. In de loop van de dag klaart het vanaf het westen geleidelijk op. Voor Flevoland, Zeeland en Zuid-Holland eindigt code geel daarom al om 17.00 uur.

De dag start nog wel zonnig met alleen in het westen en noorden van het land wat bewolking. Naar mate de dag vordert drijven meer wolken het land binnen die veel neerslag met zich mee brengen.

De buien breiden zich in de loop van de dag oostwaarts uit en vanaf vroeg in de middag komt het met bakken uit de lucht vallen. Daarbij kunnen krachtige windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur gevoeld worden. Lokaal is er kans op onweer of hagel.

Tot diep in de nacht naar dinsdag blijft het regenen. Dan krijgen ook het noorden en westen van het land opnieuw kans op enkele stevige onweersbuien. Het KNMI verwacht dat de dinsdag ook erg regenachtig wordt, pas later op die dag klaart het iets op.