Steeds vaker gebruiken mensen lachgas terwijl ze deelnemen aan het verkeer. Van januari tot en met juli 2019 waren er 960 incidenten als gevolg van lachgasgebruik, terwijl dat er in heel 2018 nog 380 waren. Dat meldt de politie zondag, na een eerste inventarisatie van politiesystemen.

In de afgelopen jaren is het aantal ongevallen als gevolg van lachgasgebruik sterk gestegen. In 2016 waren het nog 60 ongelukken, wat toenam tot 130 in 2017. In 2018 en 2019 steeg het aantal ongelukken ook heftig.

De meeste verkeersincidenten vonden plaats in grote steden. De ongelukken gebeuren niet alleen door de effecten van het gas zelf. Het komt ook voor dat bestuurders gevaarlijke manoeuvres uithalen doordat zij een ballon vullen of aan de mond zetten, meldt hoofdinspecteur Paul Broer in een bericht van de politie.

Uit een onderzoek dat jongerenorganisatie TeamAlert deed met de NOS, komt ook naar voren dat jongeren die in de auto een ballonnetje gebruiken daar het risico niet van inzien. 47 procent van de ondervraagden denkt dat dit hun rijstijl niet beïnvloedt.