De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) houdt een verkennend onderzoek naar het deels instorten van het dak van het AZ-stadion in Alkmaar, meldt een OVV-woordvoerder zondag.

Op basis van de bevindingen in die oriënterende fase besluit de OVV of er een groter onderzoek komt. Het dak boven de Molenaar-tribune van het AFAS Stadion kwam zaterdag naar beneden tijdens een storm. Niemand raakte daarbij gewond.

"Maar er hadden tientallen doden kunnen vallen", zegt Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis (VVD). Hij wil een Kamerdebat over hoe het kon gebeuren, meldt NH Nieuws. "Ik ben erg geschrokken. Het is een relatief nieuw stadion", aldus de VVD'er, die met minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) om tafel wil.

Het terrein van het in 2006 geopende AFAS Stadion van AZ is voorlopig niet toegankelijk. Zondag komt de Alkmaarse ploeg wel in actie. AZ speelt om 14.30 uur een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk.

"Er wordt zo snel mogelijk duidelijk waar de komende thuisduels gespeeld worden", meldt AZ zondag op Twitter. De club speelt donderdag in de voorronde van de Europa League op eigen veld tegen het Oekraïense FC Mariupol en drie dagen later wacht een thuisduel met FC Groningen. Op maandagavond speelt Jong AZ een thuiswedstrijd tegen Telstar in de Keuken Kampioen Divisie.

KNMI had code geel voor windstoten afgegeven

De club was op het moment dat het dak instortte niet aan het trainen in het stadion. Vanwege de harde wind werd elders binnen getraind.

Algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ zei zaterdagavond op een persconferentie "enorm geschrokken" te zijn. Het KNMI gaf zaterdag code geel af voor de kustregio vanwege windstoten van zo'n 100 kilometer per uur.