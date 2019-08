De Spoedeisende Hulp (SEH) van het OLVG in stadsdeel Amsterdam Oost blijft zondag dicht als gevolg van een eerdere brand in een ambulance nabij het ziekenhuis. Hierdoor is de lucht op de afdeling te veel vervuild geraakt. Ook de huisartsenpost blijft zondag dicht.

Er is rook in het luchtbehandelingssysteem van de afdeling SEH en de huisartsenpost gekomen. Hierdoor is het volgens het ziekenhuis onverantwoord om patiënten te ontvangen of medewerkers te laten werken.

Het luchtbehandelingssysteem wordt zondag gereinigd. Zodra de lucht geen gevaarlijke stoffen meer bevat, zullen de afdelingen weer worden geopend.

Het OLVG adviseert patiënten die dringend medische hulp nodig hebben om naar een ander ziekenhuis te gaan.

Oorzaak van brand is onbekend

De brand brak in de nacht van zaterdag op zondag door een nog onbekende oorzaak uit. De vestiging werd vervolgens direct ontruimd. Omdat er gasflessen in de brandende ambulance lagen, was er kort sprake van explosiegevaar.

De brand was zondagochtend omstreeks 7.00 uur geblust, waarmee het explosiegevaar was geweken.