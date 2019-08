De Spoedeisende Hulp (SEH) van het OLVG in Amsterdam blijft voorlopig dicht vanwege een brand die in de nacht van zaterdag op zondag in het ziekenhuis woedde. De vestiging in het stadsdeel Oost werd ontruimd nadat in een ambulance naast het gebouw brand was uitgebroken. Omdat er gasflessen in de ambulance lagen, was er sprake van explosiegevaar.

Zondagochtend rond 7.00 uur was de brand geblust. Er hangt echter nog steeds een penetrante brandlucht op de afdeling. De SEH kan pas weer open als de lucht gezuiverd is.

Een woordvoerder van het ziekenhuis laat weten dat het onduidelijk is hoelang dit gaat duren. "Het luchtbehandelingssysteem is vervuild en kan de lucht op de SEH niet meer goed zuiveren", meldt het ziekenhuis op Twitter.

Mensen die op de afdeling waren, zijn verplaatst of werden gevraagd naar huis te gaan als dat medisch verantwoord was. Het ziekenhuis raadde nieuwe patiënten af om langs te komen.

Patiënten die dringend medische hulp nodig hebben, krijgen het advies naar een ander ziekenhuis te gaan. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.