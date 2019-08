De stormachtige wind die zaterdag over Nederland raast, veroorzaakt veel overlast. Zo is de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad afgesloten en rijden er urenlang minder treinen. Ook zijn er verschillende evenementen afgelast en adviseert de Reddingsbrigade mensen om niet op of in het water te gaan. In Linschoten overleed een persoon nadat deze onder een vallende boom terecht kwam.

Waardoor de boom omviel en wat eraan vooraf ging wordt nog onderzocht, schrijft Veiligheidsregio Utrecht. Het ongeval zou hebben plaatsgevonden aan de Haardijk in de Utrechtse plaats.

Vanwege de stormachtige wind ligt er op de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad veel zand op de rijbanen. Omdat dat moet worden opgeruimd, blijft de weg tot het einde van de dag gesloten.

Uit voorzorg zet de NS minder intercity's in tussen Alkmaar en Zaandam. "Vanwege de harde wind passen we de dienstregeling in het noordwesten van het land aan", meldt de NS. "Toch kunnen de weersomstandigheden tot extra hinder leiden voor treinreizigers."

Meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het onstuimige weer. Vooral in de kustprovincies nemen organisatoren het zekere voor het onzekere. Hier en daar zijn braderieën geschrapt en in het Zuid-Hollandse Rijnsburg gaat de Flower Parade niet door. Het Friese kampioenschap fierljeppen in Winsum is tevens afgelast.

Vliegveld Midden Zeeland schrapt zaterdag de Zeeuwse Vliegdagen (demonstraties en rondvluchten), die zondag overigens wel gewoon doorgaan, en ook op Texel zijn meerdere evenement afgeblazen.

Windkracht 8 aan kust

Het KNMI heeft voor de kustprovincies code geel afgegeven. Weerplaza schrijft dat de zuidwestenwind aan kan zwellen tot een stormachtige windkracht 8 aan de kust. Ook in het binnenland waait het krachtig. De windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur veroorzaken overlast.

In de ochtend trokken er meerdere buien over het land, maar in de middag blijft het voornamelijk droog. De temperatuur ligt tussen de 20 en 25 graden. In de loop van zaterdagavond neemt de wind in kracht af, maar ook zondag is de wind stevig.

Windhoos in Noord-Holland

Vrijdagavond sloeg het zomerweer in Noord-Holland om naar onweer. Dat veroorzaakte een windhoos in Amsterdam, die verder in Noord-Holland schade aanrichtte. Onder meer vanuit Bovenkarspel, Enkhuizen en Hem en vanaf de Waddeneilanden kwamen er meldingen over omgewaaide bomen en schuttingen binnen. Ook zijn her en der pannen van de daken gevallen.

Volgens het KNMI is een windhoos een wervelwind die vaak als een trechtervormige slurf onder een onweerswolk hangt en met de bui mee trekt.