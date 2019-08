Rechters in Amsterdam leggen voortaan hogere straffen op voor delicten waarbij vuurwapens of handgranaten betrokken zijn. Daarmee willen zij een signaal afgeven in verband met de vele geweldsincidenten in de hoofdstad, bevestigt een woordvoerder namens de rechtbank in Amsterdam berichtgeving hierover in het AD.

Nieuwe oriëntatiepunten voor de strafmaat worden binnenkort gepubliceerd op rechtspraak.nl.

Die vonnissen voor bezit van wapens en granaten kunnen hoger liggen dan elders in het land, maar de rechters zijn volgens de woordvoerder vrij om binnen de wettelijke maxima zelf te beoordelen welke straf passend is.

De hoofdstad heeft te maken met veel liquidaties, vuurwapengeweld en het gebruik van handgranaten die als pressiemiddel worden gebruikt.