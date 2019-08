De identiteit van de vrouw die op 22 juni dood werd gevonden in het Zeeuwse Westdorpe, vlak bij de Belgische grens, is nog niet achterhaald. Ze wordt daarom dinsdagmiddag 13 augustus anoniem begraven in Terneuzen.

"Helaas is er dan geen geliefde van het slachtoffer aanwezig, alleen mensen die een zakelijke reden hebben. We willen zo snel mogelijk weten wie deze vrouw is, om zo haar dierbaren te kunnen informeren", aldus officier van justitie Kim Weijers.

Het onderzoeksteam heeft veel vermissingszaken in Nederland en België onderzocht en er zijn DNA, vingerafdrukken en gebitsgegevens vergeleken. Eerder kwamen er al 174 tips binnen, maar die leidden nog niet tot de identiteit van de vrouw, of tot de dader.

De vrouw werd in de middag gevonden door een voorbijganger. De politie gaat ervan uit dat ze op een onbekende plaats is doodgeschoten en in het weiland aan de Sint Anthoniekade op de Nederlands-Belgische grens is gedumpt. "Ze was hooguit enkele dagen overleden", aldus de politie.

Op de vindplek werd ook een vuilniszak met een Franse tekst die mogelijk met het misdrijf te maken heeft aangetroffen. De politie heeft daarom ook Engelstalige en Franstalige oproepen geplaatst.

De locatie waarop de vrouw gevonden is. (Foto: Politie.nl)

'Vermoedelijk stond ze nog volop in het leven'

Volgens het onderzoeksteam verzorgde de vrouw zichzelf goed. Dat blijkt uit onder meer de staat van haar gebit en nagels. "Vermoedelijk stond ze nog volop in het leven", zegt officier van justitie Weijers.

De vrouw was tussen de 50 en 65 jaar oud en had een lichte huidskleur. Ze had kort rossig haar en een normaal postuur. Ze was 1,65 tot 1,70 meter lang.