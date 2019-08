Bij een groenrecyclingbedrijf in Waddinxveen is zaterdagochtend een grote brand uitgebroken.

De brand woedt in een "zeer grote stapel groenafval" aan de Tweede Bloksweg vlakbij de A12, meldt de brandweer. Op dat adres zit composteringsbedrijf Wagro.

Vanwege de brand is de N453 is in beide richtingen afgesloten tussen de A12 en Waddinxveen.

De rook die vrijkomt verspreidt zich over Waddinxveen. Ook in Bodegraven is de brand te ruiken. De brandweer adviseert omwonenden die last hebben van de rook om deuren en ramen te sluiten.