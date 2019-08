Al in 2007 wist de Belastingdienst dat de bestuurders van de Amersfoortse thuiszorgorganisatie PrivaZorg zorggeld gebruikte om zichzelf te belonen. Dat blijkt uit onderzoek van dagblad Trouw en nieuwssite Follow the Money.

In een geheime notitie schreef de Belastingdienst dat PrivaZorg zorggeld gebruikte voor betaling van achterstallig loon, management-bonussen en pensioengelden aan de eigenaren/bestuurders. Die wetenschap is destijds niet gedeeld met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, tegenwoordig de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

De IGJ kreeg in 2015 via een klokkenluider ook al een melding over schimmige constructies, toen is de PrivaZorg kort onder verscherpt toezicht gesteld, maar daar is verder weinig uitgekomen.

Leiding verdiende boven wettelijke norm

Anderhalve maand geleden kwam het thuiszorgbedrijf in het nieuws toen onder meer bleek dat de leiding boven de wettelijke norm verdiende en bestuurders 12 miljoen euro aan het toezicht wilden onttrekken. Ook was via een omstreden manier 6 miljoen euro overgemaakt naar de twee aandeelhouders om hun aandelen over te nemen. PrivaZorg is toen door de IGJ opnieuw onder verscherpt toezicht gesteld.

Volgens een berekening van Follow the Money en Trouw hebben de twee aandeelhouders van 1996 tot en met 2013 in totaal minstens 14,2 miljoen euro uit het bedrijf gehaald.

'Vooral geconcentreerd op de zorg'

Een van de aandeelhouders laat via haar advocaat weten dat zij zich vooral op de zorg heeft geconcentreerd. Alle boekhoudkundige, fiscale en andere juridische zaken hadden ze uitbesteed aan de adviseurs van accountantskantoor Grand Thornton. Met hun hulp werd er vanaf 2003 een zo complexe structuur aan bv’s en stichtingen opgetuigd dat de buitenwereld, inclusief de IGJ, geen enkel zicht had op hoe het zorgbedrijf in elkaar stak.

PrivaZorg is een landelijk werkende thuiszorgorganisatie die zorg biedt vanuit regionale steunpunten. Het gaat om verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning en geboortezorg. Het hoofdkantoor van de organisatie zit in Amersfoort.