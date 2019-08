De 25-jarige Zaandammer die eind juli werd aangehouden omdat er 700.000 euro aan contant geld in zijn auto werd ontdekt, heeft een schikking van 70.000 euro met het Openbaar Ministerie (OM) getroffen.

De man werd op woensdag 24 juli op de A16 bij het Zuid-Hollandse Zwijndrecht onderschept door de politie. Hij werd aangehouden bij een verkeerscontrole.

Tijdens deze controle ontdekten agenten een verborgen ruimte met daarin een met talloze 100 eurobiljetten gevulde tas.

Het grote geldbedrag is door de politie in beslag genomen. Het OM bevestigt inderdaad aan NU.nl dat de man een transactie heeft betaald. "De man had een groot geldbedrag op zak terwijl hij dit niet kon verklaren. Hierdoor werd hij verdacht van witwassen," aldus een woordvoerder. De Zaandammer krijgt de 700.000 euro niet terug. Het OM meldt dat het uitgangspunt is dat misdaad niet mag lonen.

De officier van justitie van het Landelijk Parket heeft de man een schikking aangeboden, omdat er volgens het OM in deze zaak "geen nader onderzoek mogelijk" is. Volgens de aanklager was het "een toevalstreffer zonder verdere aanknopingspunten".

De 25-jarige heeft zich volgens het OM beroepen op zijn zwijgrecht. Hij wilde niets verklaren over de herkomst van het geld.