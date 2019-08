Staatsbosbeheer is vrijdagochtend begonnen met het transporteren van een deel van de 150 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen naar Wit-Rusland. De eerste vijftig dieren komen zaterdagochtend aan in hun nieuwe leefomgeving, het natuurgebied Republican Landscape Reserve Naliboksky.

De organisatie meldt dat ze na lang wachten vrijdagochtend de definitieve importvergunningen voor de konikpaarden vanuit Wit-Rusland heeft ontvangen. De verhuizing stond in eerste instantie gepland voor medio juli. Dit werd echter uitgesteld omdat de vergunningen vanuit het Oost-Europese land lang op zich lieten wachten.

De dieren worden verplaatst omdat velen van hen omkwamen van de honger in de Oostvaardersplassen. De dierenpopulatie in dat gebied, met name die van de 'grote grazers', groeide de afgelopen jaren stevig door. Daardoor was er te weinig voedsel over in het gebied, waarop Staatsbosbeheer besloot in te grijpen.

Zo werden bijna 1.800 edelherten afgesloten en werd de beslissing genomen om andere dieren 'te verhuizen'.

Voordat alle paarden vervoerd konden worden, moesten de dieren een maand in quarantaine. In een geïsoleerd gebied werden alle konikpaarden door een dierenarts gechipt, gevaccineerd en getest. Als de paarden in Wit-Rusland zijn aangekomen, moeten ze opnieuw een maand in quarantaine.

Volgens Staatsbosbeheer is het uniek voor Wit-Rusland dat een groot aantal konikpaarden vanuit de Europese Unie wordt geïmporteerd. Er zijn veel ministeries bij de verhuizing betrokken, waardoor het hele traject meer tijd kostte dan van tevoren werd verwacht.