De regenbuien van volgende week gaan de droogte in het oosten van het land niet oplossen, zeggen de waterschappen Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe tegen NU.nl. Daarvoor is het neerslagtekort te groot, zegt ook Weerplaza. Op sommige plekken is dat opgelopen tot meer dan 250 millimeter.

Het gezakte waterpeil in het oppervlaktewater zal door de neerslag wel worden aangevuld, verwacht Tanja Klip-Martin, dijkgraaf van het waterschap Vallei en Veluwe. "Maar om het grondwater aan te vullen moet het veel langer regenen. Misschien wel maanden achter elkaar."

Jan Polman, droogtecoördinator bij het waterschap Rijn en IJssel, sluit zich daarbij aan. "Voor herstel van het systeem zijn weken of maanden regen nodig."

Polman noemt als voorbeeld de regen die vorige week in de Achterhoek viel. "Daar is nu al niets meer van terug te zien en het is nog steeds heel erg droog."

'Droogte in het oosten zal in ieder geval niet verergeren'

Weerplaza verwacht de komende negen dagen in het oosten van het land 20 tot 30 millimeter regen. "Dit is natuurlijk een schatting, zo kan het voorkomen dat er lokaal 50 millimeter kan vallen, maar dit kan ook 15 zijn", vertelt een woordvoerder. Vorig jaar viel daar in dezelfde periode ongeveer 15 tot 20 millimeter regen.

Van herstel is nog geen sprake, legt Weerplaza uit. "De zon zal nog vaak schijnen en de temperaturen liggen nog hoog, waardoor veel neerslag zal verdampen." Ook Polman benoemt dit. "Als het koeler is, dan is er minder verdamping. Dat zorgt voor stabilisatie, maar niet voor verlichting."

Volgens Weerplaza zal de natuur in het najaar mogelijk kunnen herstellen. "We moeten wachten op sombere dagen, met minder zon en meer neerslag."

'Maatregelen zijn nodig om om te kunnen gaan met droogte'

Om in de toekomst beter met de droogte om te kunnen gaan moet er drastisch iets veranderen, vindt Klip-Martin. "We kunnen niet doorgaan met wat we altijd hebben gedaan. We moeten echt maatregelen nemen."

Klip-Martin denkt dat het goed zou zijn om stukken land in te richten waar water wordt vastgehouden met onder meer stuwen. "Het zou dan best kunnen dat daar in de winter af en toe wateroverlast is, maar dat is niet te voorkomen."

'Verander maaibeleid rond sloten'

Daarnaast moet het maaibeleid rond sloten veranderen, iets wat het waterschap Vallei en Veluwe al doet. "Dat maaien is nu gericht op het afvoeren van water. We halen zoveel mogelijk gras weg, zodat het water in de ruim 330.000 kilometer aan sloten zo snel mogelijk weg kan stromen. Wij maaien nu maar 20 procent. Dat extra groen zorgt voor weerstand en houdt water vast."

Klip-Martin pleit voor "klimaatmantels" rondom natuurgebieden als de Veluwe. Dat zijn gebieden rondom het natuurgebied waar water wordt vastgehouden. Deze 'mantels' kunnen ervoor zorgen dat gebieden als de Veluwe natter blijven tijdens droge periodes.

"Of Nederland zich kan aanpassen? Ik denk het wel", is Klip-Martin overtuigd. "Maar dan moeten we ook echt wat gaan doen. We zijn zo slim met water in ons land dat we dat kunnen."