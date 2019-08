Tijdens de landelijke hittegolf van vorige maand zijn 2.964 personen overleden. Dat zijn bijna vierhonderd personen meer dan in een gemiddelde week in de zomerperiode, meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) vrijdag op basis van voorlopige cijfers.

Van de bijna vierhonderd personen was drie kwart tachtig jaar of ouder. Vooral in Oost-Nederland, waar de temperaturen hoger lagen en de regionale hittegolf langer duurde, waren meer sterfgevallen dan normaal.

De extra sterfte ligt dit jaar hoger dan tijdens de hittegolven van vorig jaar. Toen overleden per week gemiddeld ongeveer honderd personen meer dan in een gemiddelde zomerweek.

Het verschil tussen dit jaar en vorig jaar komt mogelijk mede doordat in het voorjaar van 2018 relatief veel personen overleden tijdens de griepepidemie. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) omschrijft de griepepidemie van 2019 als mild.

Wekelijks bijna evenveel extra sterfgevallen als in 2006

Het CBS meldt dat tijdens de hittegolven van juli 2006 per week bijna evenveel extra sterfgevallen plaatsvonden als tijdens de hittegolf van vorige maand. Er stierven in juli 2006 naar schatting duizend mensen meer dan in een gemiddelde julimaand.

De tweede hittegolf in juli 2006 was volgens het CBS met zestien dagen een van de langste en meest intense in zeker honderd jaar.

De hittegolf van vorige maand was eveneens uitzonderlijk. Voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1901 werden temperaturen van boven de 40 graden gemeten. Het hitterecord van 40,7 graden werd op 25 juli gevestigd in de gemeente Gilze en Rijen.

'Extra sterfte relatief beperkt gebleven'

"Doordat er nu meer ouderen zijn, is de extra sterfte relatief gezien beperkt", stelt het CBS. De samenhang tussen hoge temperaturen en een verhoogde sterfte lijkt volgens het bureau tegenwoordig minder sterk. "Dit komt doordat er tegenwoordig meer aandacht is voor wat mensen moeten doen tijdens een hittegolf."

Na de hittegolven van 2006 heeft het RIVM op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een hitteplan opgesteld. Het plan bestaat uit een waarschuwing voor hitte en de risico’s die dit met zich mee kan brengen. Sinds 2007 is het plan elk jaar in werking gesteld, zo ook vorige maand.