Een 38-jarige man uit Den Haag is donderdagmiddag overleden bij een steekincident in de Jacob Schorerlaan. De politie heeft een jongen van zeventien uit die plaats als verdachte aangehouden.

De politie kreeg de melding van het incident rond 13.30 uur binnen.

De ambulance en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is op straat behandeld en daarna naar het ziekenhuis overgebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.

Of er sprake is van meerdere verdachten, is nog onduidelijk. Wat de toedracht is van het steekincident is ook nog niet bekend.