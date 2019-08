Het zomerweer maakt plaats voor een wisselvallige periode met flink wat wind, meldt Weerplaza. Het weerbureau verwacht dat de temperaturen na een onstuimig weekend onder de 20 graden gaan liggen. "De zomer is voorlopig het land uit en de herfst klopt op de deur."

De omslag wordt veroorzaakt door een depressie die over de Atlantische Oceaan via de Azoren naar Ierland trekt, terwijl boven Italië en het oosten van Europa de luchtdruk aan de hoge kant is.

"Terwijl het in Noord-Italië en de Alpen daardoor eindelijk beter weer wordt, neemt bij ons de wisselvalligheid toe en gaat het stevig waaien", legt Weerplaza-meteoroloog Michiel Severin uit.

Severin verwacht deze week nog temperaturen van ongeveer 20 tot 25 graden. In Limburg, de Achterhoek en Twente kan het vrijdag nog warmer worden. Die dag moet ook rekening gehouden worden met onweersbuien en forse windvlagen, met name aan de kust.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Vrijdag 25° 16° Z 3 Zaterdag 23° 17° ZW 6 Zondag 22° 15° ZW 5 Maandag 20° 14° W 4 Dinsdag 20° 11° ZW 4

Zaterdag vooral veel wind in Nederland

Zaterdag krijgen vooral de kustprovincies te maken met buien. Wel schijnt de zon geregeld, aldus Weerplaza. Severin meldt dat deze dag wordt gekenmerkt door de wind.

Diep in het binnenland wordt windkracht 5 met windvlagen tot 75 kilometer per uur verwacht. "Pal aan zee waait een groot deel van de dag een stormachtige wind, windkracht 8", aldus de meteoroloog. "Daar kunnen de windstoten oplopen tot 100 kilometer per uur." Hij meldt dat deze hoeveelheid wind niet vaak voorkomt in augustus.

Alleen de kop van Noord-Holland en de Waddeneilanden hebben in de nacht van zaterdag op zondag te maken met de harde wind. Voor de rest van het land geldt dat de wind in de loop van de avond afneemt. Zondag zal daardoor een stuk rustiger verlopen met waarschijnlijk flink wat zon.

Vanaf maandag dalen de temperaturen tot onder de 20 gaden. Ook gaat het regelmatig regenen. Halverwege volgende week neemt de wind mogelijk weer in kracht toe. Of het zomerse weer terugkeert, is nu niet bekend. Augustus wordt volgens de verwachting van Weerplaza een koude en natte maand.