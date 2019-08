Hulpdiensten rukten woensdagavond massaal uit nadat een vrouw zich bij de huisartsenpost van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam met verschijnselen van het ebolavirus had gemeld. Vlak na middernacht liet de veiligheidsregio echter weten dat bij de patiënt geen ebola is vastgesteld.

Internist-infectioloog Jan den Hollander van het ziekenhuis zegt tegen RTV Rijnmond dat de vrouw last had van koorts en braken en onlangs in Congo geweest is. Toen zij zich bij de huisartsenpost meldde, trad rond 22.25 uur een protocol in werking dat tijdens de vorige ebola-epidemie in Afrika is opgesteld.

"De patiënt is geïsoleerd in een aparte, afgesloten container, waardoor zij niet meer besmettelijk is voor de omgeving", legt Den Hollander uit. Het Maasstad Ziekenhuis zegt in een reactie op zijn website dat de patiënt het ziekenhuis niet in is gegaan.

Uit de gesprekken met de vrouw bleek dat zij niet in het risicogebied in Congo is geweest, evenals de familie met wie ze daar contact had. Daarop werd uitgesloten dat ze met ebola besmet was geraakt, vertelt Den Hollander, die ook contact had met specialisten van het LUMC in Leiden en het RIVM.

Sinds een jaar is er een ebola-uitbraak gaande in het noordoosten van Congo. Op 18 juli 2019 heeft de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak uitgeroepen tot een noodsituatie voor de internationale volksgezondheid.

Ebola is zeer besmettelijk

Ebola, een ziekte die tot nu toe alleen in Afrika voorkomt, is een zeldzame ernstige infectieziekte en doet zich vaak voor op het platteland in de buurt van wilde dieren. Mensen kunnen het virus vervolgens gemakkelijk overdragen via lichaamsvloeistoffen als bloed, urine, sperma en zweet, en via contact met open wonden en slijmvliezen.

Meer dan de helft van de ebolapatiënten overlijdt omdat er nog geen goede behandeling is. Patiënten worden geïsoleerd en verzorgd en behandeld op speciaal ingerichte afdelingen. Mensen die in direct contact met besmette personen zijn geweest, worden gemonitord. Zo wordt in de gaten gehouden of zij mogelijk ook besmet zijn.