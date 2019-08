Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft besloten dat er een vuilnisimportplafond komt voor Nederland. Met deze stap draagt de rijksoverheid een steentje bij aan de crisis rondom het Amterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB).

Het importplafond houdt in dat er geen nieuwe contracten kunnen worden afgesloten om buitenlands afval in Nederland te verbranden.

Nederland is een van de grootste afvalimporteurs binnen de Europese Unie. In 2016 werd er 5.600 kiloton afval geïmporteerd. Er zijn vooral veel contracten afgesloten met het Verenigd Koninkrijk.

De Vereniging Afvalbedrijven pleit al langer voor een importplafond. Het afkopen van de contracten vergroot de capaciteit voor binnenlands afval en lost het probleem in een keer op. Maar het kabinet spreekt nu alleen over nieuwe contracten, niet over de al lopende contracten.

Of de bestaande contracten wel worden nagekomen, is dan ook nog onbekend. Mocht het AEB de contracten willen verbreken, dan kan het bedrijf dat zelfstandig beslissen. Eventuele schadeclaims zouden dan voor rekening van het AEB zijn. Maar door de financiële problemen die het bedrijf heeft, zal zo'n kostenpost naar alle waarschijnlijkheid worden doorgeschoven naar de gemeente.

Als de bestaande contracten niet worden verbroken, is de ingreep van de staatssecretaris slechts een oplossing voor de lange termijn.

Bestaande contracten moeten wel worden nagekomen

Het afvalbeleid valt officieel onder de verantwoordelijkheid van gemeenten, maar volgens Van Veldhoven laten de problemen bij het AEB zien dat een lokale crisis landelijk tot zorgen kan leiden.

Het AEB verbrandt een zesde van al het afval dat in Nederland wordt verbrand. sinds begin juli liggen echter vier van de zes ovens stil, waardoor het vuilnis zich ophoopt. Als tijdelijke oplossing wordt het afval gestort in Noord-Holland en Flevoland, maar dit is geen structurele oplossing.

"Ik vind dat ons afvalbeheer toekomstbestendiger moet worden, en ik ga bezien wat daar voor nodig is. Intussen zijn alle betrokken partijen aan het kijken welke maatregelen nu nodig zijn om de situatie in Amsterdam op te lossen. Dit tijdelijke importplafond helpt daarbij", aldus de staatssecretaris.