In het Nationaal Park Drents-Friese Wold is een paddenstoel ontdekt die, zover bekend, nog nooit eerder in Nederland is aangetroffen, meldt RTV Drenthe woensdag. De soort heeft dan ook nog geen Nederlandse naam.

De naam van de paddenstoelensoort in het Latijn luidt Pycnoporellus fulgens. Volgens mycologen (paddenstoelenexperts) komt de soort normaal gesproken alleen voor in ongerepte oude naaldbossen.

"Deze vondst toont aan dat de prachtige, oude sparrenbestanden in Drenthe nu vergelijkbaar zijn met de natuurlijke, onaangetaste bossen in Scandinavië", zei de vinder, mycoloog Rob Chrispijn, tegen de omroep.

De Nederlandse Mycologische Vereniging onderzoekt hoe de zwam, die ook niet voorkomt in landen die aan Nederland grenzen, in Drenthe is terechtgekomen. De vereniging stelt voor de soort de Nederlandse naam oranje sparrenhoutzwam te geven.