De zorg kampt met aanhoudende personeelstekorten. Vooral in de zomer - als veel werknemers op vakantie zijn - neemt de werkdruk flink toe. Praat op NUjij mee over de uitdagingen in de zorg.

Dit probleem speelt niet alleen in ziekenhuizen, maar ook bij huisartsen en in de thuis- en verpleegzorg.

