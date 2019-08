Een zeventienjarige bestuurder van een bromfiets is in de nacht van dinsdag op woensdag in Rotterdam aangehouden na een gevaarlijke achtervolging door de politie. Na zijn arrestatie vroeg hij om een 'rematch' met de agent die hem achtervolgde.

Dat meldt de politie woensdag via Facebook. Agenten zagen de bromfietser rond 1.00 uur met hoge snelheid en zonder verlichting rijden. De jongen negeerde een stopteken, waarna een achtervolging begon.

De jongen haalde verschillende capriolen uit tijdens de achtervolging; zo deed hij een wheelie, slingerde hij, ging hij plat in de bochten en reed hij over voet- en fietspaden. Op de Madernastraat verloor hij de macht over het stuur en reed hij een park in. Het leek alsof de jongen zijn tocht staakte, maar vervolgens sprong hij weer op zijn bromfiets.

Uiteindelijk kon de jongen op het Samuel Esmeijerplein aangehouden worden. Hij vroeg vervolgens aan een agent of hij zijn 'race' met hem mocht overdoen. De verdachte wist zelf niet waarom hij er in eerste instantie vandoor ging.

Het rijbewijs van de jongen is ingevorderd en hij zal later een verplichte cursus over verantwoord rijgedrag (EMG) moeten volgen.