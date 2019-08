Bijna een derde van de slachtoffers die in 2017 omkwamen bij verkeersongevallen op rijkswegen, droeg geen autogordel. Dat is gebleken uit onderzoek van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in opdracht van Rijkswaterstaat.

De ongevallen ontstonden volgens het onderzoek van SWOV door een combinatie van onoplettendheid of bewust risicovol gedrag van bestuurders en een inrichting van de weg die ervoor zorgt dat menselijke fouten voor gevaar kunnen zorgen.

Van de 58 mensen die in 2017 bij een ongeluk op een rijksweg om het leven kwamen, is van 27 slachtoffers bekend dat ze wel een autogordel droegen.

Van twee overledenen is bekend dat ze alleen een heupgordel droegen. Achttien inzittenden droegen volgens SWOV helemaal geen autogordel; ongeveer een derde. Het ging hierbij om twaalf bestuurders en zes passagiers.

Volgens het onderzoek was het in een van deze gevallen zo dat de inzittenden geen gordel droegen omdat deze niet in het voertuig aanwezig was. Van elf overledenen was het niet bekend of ze een gordel droegen.