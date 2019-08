De 31-jarige man die maandagavond in Amsterdam werd opgepakt na een lange achtervolging vanuit Duitsland, heeft mogelijk iets te maken met een verdacht pakket in Duisburg. Een winkelcentrum in de Duitse stad moest maandag ontruimd worden vanwege dit incident.

Dat bevestigt de politie in gesprek met NU.nl. Volgens Duitse media was winkelcentrum Forum enige tijd ontruimd vanwege een achtergelaten tas.

Er wordt nu onderzocht of de man die bij de Duitse plaats Dinslaken op de vlucht sloeg voor de politie, hierbij betrokken is.

De Duitse politie heeft de man lange tijd achtervolgd. Bij de grens namen Nederlandse agenten het over. Bij de Gooiseweg in Amsterdam werd de auto ingesloten.

De politie heeft twee keer op de banden van de auto geschoten om te voorkomen dat de man opnieuw kon vluchten. Daarna kon de man worden aanhouden. In zijn auto is een gasalarmpistool gevonden. Dit is geen echt vuurwapen, het voorwerp geeft alleen een luide knal.