Dinsdag schijnt de zon van tijd tot tijd tussen de wolken door. Het wordt in de middag 22 tot 24 graden bij een matige zuidwestenwind. In de dagen daarna is het vrij wisselvallig; dagelijks is er een enkele bui, maar de zon is ook nog wel te zien.

De ochtend begint met regen in het zuiden van Limburg, elders is het droog. In de loop van de dag blijft de bewolking hangen, maar schijnt de zon ook af en toe.

In het noorden kan lokaal een bui tot ontwikkeling komen, in de rest van het land blijft het droog. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het westen en lokaal 25 graden in het zuidoosten. De zuidwestenwind is meest matig, aan zee af en toe vrij krachtig.

In de avond is er in het uiterste zuidoosten een kleine kans op een bui, mogelijk met onweer. Elders is het droog, maar neemt de bewolking steeds meer toe.

In de nacht naar woensdag is het half tot zwaar bewolkt. Tegen de ochtend neemt in het zuiden de kans op regen toe, in het noorden komt lokaal een bui voor.